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Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan’a doğum günü sürprizi

06.05.2019 14:20

Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan’a doğum günü sürprizi yapıldı. Unutulmaz bir gün yaşayan Taylan'ın mutluluğu izleyenleri duygu dolu anlar yaşattı.


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