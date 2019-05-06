Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan’a doğum günü sürprizi yapıldı. Unutulmaz bir gün yaşayan Taylan'ın mutluluğu izleyenleri duygu dolu anlar yaşattı.
Diyarbakır'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan’a doğum günü sürprizi06.05.2019 14:20
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