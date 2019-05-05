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Diyarbakır'da oğlu kavga eden baba dehşet saçtı

05.05.2019 10:33

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir baba, parkta kavgaya karışan oğlunun kavga ettiği kişiyi silahla göğsünden vurarak yaraladı.


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