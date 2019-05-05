Diyarbakır'da oğlu kavga eden baba dehşet saçtı

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bir baba, parkta kavgaya karışan oğlunun kavga ettiği kişiyi silahla göğsünden vurarak yaraladı.
Diyarbakır'da oğlu kavga eden baba dehşet saçtı05.05.2019 10:33
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