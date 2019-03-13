Diyarbakır'da nükleer silahlarda kullanılan Kaliforniyum ele geçirildi 13.03.2019 13:17

Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Aynı operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait bin 195 adet tarihi eser ele geçirildi.