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Diyarbakır'da kız kavgası! Biri çantayı tuttu, diğeri saldırdı

14.05.2019 13:16

Diyarbakır'da iki kız bilinmeyen bir nedenle bir başka kızı yol kenarında sıkıştırdı. Nedeni bilinmeyen kavgada kızlardan biri çantayı tutup kenarda beklerken, diğeri ise sıkıştırdıkları kıza tekme ve tokatla saldırdı.


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