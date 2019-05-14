Diyarbakır'da iki kız bilinmeyen bir nedenle bir başka kızı yol kenarında sıkıştırdı. Nedeni bilinmeyen kavgada kızlardan biri çantayı tutup kenarda beklerken, diğeri ise sıkıştırdıkları kıza tekme ve tokatla saldırdı.
Diyarbakır'da kız kavgası! Biri çantayı tuttu, diğeri saldırdı14.05.2019 13:16
- Diyarbakır'da kız kavgası! Biri çantayı tuttu, diğeri saldırdı
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