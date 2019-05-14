Diyarbakır'da kız kavgası! Biri çantayı tuttu, diğeri saldırdı 14.05.2019 13:16

Diyarbakır'da iki kız bilinmeyen bir nedenle bir başka kızı yol kenarında sıkıştırdı. Nedeni bilinmeyen kavgada kızlardan biri çantayı tutup kenarda beklerken, diğeri ise sıkıştırdıkları kıza tekme ve tokatla saldırdı.