Haberler Web TV Diyarbakır'da kanlı hesaplaşma! Otomobile çapraz ateş

Diyarbakır'da kanlı hesaplaşma! Otomobile çapraz ateş

15.06.2019 10:06

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. Saldırı sırasında seken kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan N.A. da hastanede tedavi altına alındı.


Fatih Mahallesi 100. Sokak'ta Ercan K. (17) silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ercan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ercan K'nin durumu öğrenen yakınları, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla, Girne Caddesi'nde araçla seyir halindeki Mehmet K. ile Musa K'ya çapraz ateş açtı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Musa K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sırasında seken kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan N.A. da hastanede tedavi altına alındı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları