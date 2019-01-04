Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli bir grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Yoldan geçen bir kişinin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili terör örgütü PKK yandaşı 5 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne el yapımı patlayıcıyla saldırı03 Ocak 2019, Perşembe
- Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne el yapımı patlayıcıyla saldırı
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