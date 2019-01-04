Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne el yapımı patlayıcıyla saldırı 03 Ocak 2019, Perşembe

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli bir grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Yoldan geçen bir kişinin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili terör örgütü PKK yandaşı 5 şüpheli gözaltına alındı.