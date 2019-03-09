Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi. Polis, kapatılan parti binasının kapısını kırıp içeri girerek 7 kişiyi gözaltına aldı.
Diyarbakır'da HDP'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var09.03.2019 07:00
- Diyarbakır'da HDP'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var
- Bağcılar'da 16 katlı otelde yangın paniği! Turistler kendilerini dışarı attı
- CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın 'sahte senet' skandalına AK Parti'den açıklama! 31 Mart'ta gereken cevap verilmeli
- Kemal Kılıçdaroğlu yine bol keseden attı! İddialı sözleri sunucuyu gülme krizine soktu
- CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan'dan 'Kürdistan' itirafı
- Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında önemli açıklamalar
- Diyarbakır'da dehşet anları! Oğlu tüfekle vurulan anne canını hiçe saydı
- Zillet ittifakında "kimlik" karmaşası yaşanıyor
- Başkan Erdoğan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'ne ait bir video paylaştı
- Kibariye'nin kızını görenler hayrete düştü! İşte Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık...
- HDP destekli CHP ve İP’in, Adana Büyükşehir adayı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! Kadın muhtara çay bardağı fırlattı
- Başkan Erdoğan Göbeklitepe açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.