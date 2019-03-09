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Diyarbakır'da HDP'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var

09.03.2019 07:00

Diyarbakır’da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına operasyon düzenlendi. Polis, kapatılan parti binasının kapısını kırıp içeri girerek 7 kişiyi gözaltına aldı.


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