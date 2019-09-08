Diyarbakır'da HDP binası önündeki ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor! Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 14'e yükseldi! 08.09.2019 14:06

Diyarbakır'da hain terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan çocukların acılı ailelerinin HDP binası önündeki nöbetine bir aile daha katıldı. Evlat nöbetinin 6. gününde çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin sayısı 14'e yükseldi. Eyleme yeni katılan Hüsniye Kaya, 2015 yılında 14 yaşında olan kızı Mekiye Kaya'nın okula diyerek evden çıktığını ve bir daha haber alamadığını söyledi. Kaya, "Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım" dedi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 6'ncı gününde 14'e yükseldi.



14 YAŞINDA GÖTÜRDÜLER! OKULA DİYE GİTTİ GELMEDİ

Eyleme yeni katılan Hüsniye Kaya, 2015 yılında kaybolan kızı Mekiye Kaya için oturma eylemine katıldığını dile getirdi. Kaya, "Kızım kaçırıldığında 14 yaşında, şu anda ise 18 yaşında. 4 yıldır gitmiş, okula diye gitti gelmedi."



KIZIMI SURİYE'YE GÖTÜRMÜŞLER

"Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım. Senin derdinden hasta oldum, doktorlara gidiyorum fayda göremiyorum. Psikolojim bozuldu, ciğerim iki parça oldu. Kızım gelene kadar buradayım, gelmezse kalkmayacağım. Kaç yıl geçti bir saat bile yatamadım, ne gece ne de gündüz. Aileleri televizyondan gördüm ve buraya geldim." dedi.