Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, sokak ortasında oyun oynayan bir çocuk vurularak yaralandı.Öte yandan kavgada ateşlenen silahların kurşunları çevredeki işletmelerde maddi hasar oluştururken olayla ilgili güvenlik güçleri sokakta inceleme sürdürürken, kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu29.07.2019 00:53
- Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Sokakta oyun oynarken kurşunların hedefi oldu
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