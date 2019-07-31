Diyarbakır'da hareketli dakikalar... Sokak'ta dehşet! 8 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladı 31.07.2019 21:51

Diyarbakır'da boğazından kesici aletle yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler D.B. (17) ve B.B'yi (8) gözaltına aldı. Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.