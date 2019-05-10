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Diyarbakır'da hacizli araçları parçalayanlara operasyon

10.05.2019 11:46

Türkiye'nin çeşitli illerinden hacizli araçları Diyarbakır'a getirip, parçalara ayırarak satanlara yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 33 araca ait parçalar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.


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