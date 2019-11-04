Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı ördü 04.11.2019 01:05

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan anneler, başta Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerler olmak üzere Mehmetçiğe atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı örecek olan acılı anneler, ördükleri atkıları soğuktan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan anneler, başta Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerler olmak üzere Mehmetçiğe atkı örmeye başladı. Bir hafta boyunca atkı örecek olan acılı anneler, ördükleri atkıları soğuktan etkilenmemeleri için askerlere gönderecek Mehmetçiklere asker selamı da gönderen anneler, askerlerin yanında oldukları mesajını verdi.