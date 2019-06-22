Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat... 22.06.2019 13:04

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Avukat Armanç Arkaş, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Armanç Arkaş, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avukat Arkaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, silahı kullanan kişinin A.D. olduğunu saptadı. A.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.