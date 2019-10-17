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Diyarbakır'da dehşet! Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

17.10.2019 22:41

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cinnet getiren Can Yılmaz (35), kendisiyle birlikte eşi Güllü (30) kızı Zeynep Yılmaz'ı (12), benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve vucutlarında yanıklar bulunan aileden, anne Güllü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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