Diyarbakır'da dehşet anları! Oğlu tüfekle vurulan anne canını hiçe saydı 08.03.2019 20:26

Diyarbakır'da, sitenin bahçesine giren büyükbaşların sahipleri ile bekçi ve yakınları arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından barışmak için biraraya gelen taraflar, yeniden kavgaya tutuştu. Bu sırada U.A. (20), kaldırımda oturan F.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Yaralı gencin annesi, açmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi.