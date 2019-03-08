Haberler Web TV Diyarbakır'da dehşet anları! Oğlu tüfekle vurulan anne canını hiçe saydı

Diyarbakır'da dehşet anları! Oğlu tüfekle vurulan anne canını hiçe saydı

08.03.2019 20:26

Diyarbakır'da, sitenin bahçesine giren büyükbaşların sahipleri ile bekçi ve yakınları arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından barışmak için biraraya gelen taraflar, yeniden kavgaya tutuştu. Bu sırada U.A. (20), kaldırımda oturan F.A.'yı (28) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Yaralı gencin annesi, açmaya çalıştığını fark edip, durdurmak istediği U.A.'nın hafif ticari aracına tutununca yolda metrelerce sürüklendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları