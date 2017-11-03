Yol Durumu

Diyarbakır'da büyük terör operasyonu -2-

03 Kasım 2017, Cuma
Diyarbakır güne emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonu ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan geniş kapsamlı operasyonda çatışma sesleri duyuldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları