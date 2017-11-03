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Diyarbakır'da büyük terör operasyonu

03 Kasım 2017, Cuma
Diyarbakır güne emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonu ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan geniş kapsamlı operasyonda çatışma sesleri duyuldu.
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