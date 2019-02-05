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Diyarbakır'da bulundu! Deri üzerine altın işlemeli

05 Şubat 2019, Salı

Diyarbakır'da deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan İncil ele geçirildi.


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