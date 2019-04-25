Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü25.04.2019 12:07
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