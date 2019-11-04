Diyarbakır Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi! 04.11.2019 11:11

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı tarafından Lice'de yapılan operasyonda çalılık alanda üzeri branda ile örtülmüş 220 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, uyuşturucuyu bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.