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Diyarbakır Hazro'da araç parkı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

01.05.2019 15:14

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 2 grup arasında araç park etme yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


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