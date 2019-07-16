Diyarbakır Ergani'de, bahçesinde gördüğü 2 metrelik yılanı taşla yaralayan 40 yaşındaki Kenan Giray, hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Diyarbakır Ergani'de korkunç olay! Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var16.07.2019 20:19
- Diyarbakır Ergani'de korkunç olay! Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var
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