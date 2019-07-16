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Diyarbakır Ergani'de korkunç olay! Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

16.07.2019 20:19

Diyarbakır Ergani'de, bahçesinde gördüğü 2 metrelik yılanı taşla yaralayan 40 yaşındaki Kenan Giray, hayvanın kendisini ısırması sonrası rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma alınan Giray'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


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