Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden sanat camiasına çağrı: "Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan ve Sezen Aksu'yu bize destek vermeye bekliyoruz." Her defasında duyar kasan Cem Yılmaz bakalım annelerin bu çağrısına sessiz mi kalacak?
Diyarbakır annelerinden sanatçılara destek çağrısı! Her fırsatta duyar kasan Cem Yılmaz bu çağrıya cevap verebilecek mi?07.09.2019 16:23
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