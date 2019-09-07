Diyarbakır annelerinden sanatçılara destek çağrısı! Her fırsatta duyar kasan Cem Yılmaz bu çağrıya cevap verebilecek mi? 07.09.2019 16:23

Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden sanat camiasına çağrı: "Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan ve Sezen Aksu'yu bize destek vermeye bekliyoruz." Her defasında duyar kasan Cem Yılmaz bakalım annelerin bu çağrısına sessiz mi kalacak?