Diyanet son dakika 2019 fitre miktarı ne kadar oldu? Fitre (fıtır) sadakası nedir, fitre kimlere verilir? 29.04.2019 16:17

Ramazan ayına az bir süre kala 2019 yılı fitre miktarı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Bir fitre bedeli 23 Türk Lirasıdır" dedi. Fitre, Ramazan ayının birinci günü verilmesi vaciptir ancak bayram öncesinde de verilebilir. Bayram namazı öncesinde fitre vermek, müstehap kabul edilir. Fitre zengin olana, yani kurban nisabına malik olana zekât verilmez. Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez.

