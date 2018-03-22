Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Çanakkale’deki duası 21 Mart 2018, Çarşamba

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende şehitler içim dua etti.