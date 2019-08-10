Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe Duası yaptı (Video) 10.08.2019 14:40

Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş eşliğinde Arafat'ta 'Vakfe Duası'nı yaptı.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, hacı olabilmek için son görevlerini ifa etmek ve haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat Vakfesi için bugün itibariyle Arafat'a çıktı.

Öğle namazını eda eden Hacı adayları sonrasında Diyanet işleri Başkanı Profesör Ali Erbaş eşliğinde Vakfe Duası'na eşlik etti. Hacı adayları burada hep birlikte dua etti. Duanın ardından Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş "Allah 'Hac'cınızı kabul etsin."diyerek herkesi kucaklaşmaya davet etti. '