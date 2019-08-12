Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti (Video) 12.08.2019 17:39

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek amacıyla gelen 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda Türk kafilelerinden 28 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hac mevsimi boyunca 28 kardeşimiz vefat etti" dedi.

Başkan Erbaş, vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.