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Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması!

21 Şubat 2018, Çarşamba
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile oluşturulacak üçlü çalışma grubu ile ilgili açıklamada geldi. Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin taahütlerinin izleneceği ifade edildi.
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