Dışişleri'nden flaş ABD açıklaması!

19 / 9 13 / 7 12 / 2 4 / -1 14 / 2 16 / 3 12 / 3 15 / 12 2 / -9 16 / 6 18 / 10 14 / 7 13 / 3 13 / 4 8 / 1 13 / 5 11 / 5 5 / -1 12 / 2 12 / 4 15 / 7 12 / 7 13 / 1 13 / 1 15 / 8 14 / 5 14 / 7 9 / 6 12 / 5 11 / 3 4 / -1 13 / 3 12 / 6 12 / 6 12 / 0 4 / 1 16 / 10 11 / 4 10 / 4 11 / 7 16 / 11 13 / 6 15 / 3 12 / 4 2 / -6 12 / 2 12 / 1 13 / 2 9 / 6 12 / 1 13 / 8 13 / 8 13 / 2 12 / 4 12 / 5 15 / 10 11 / 7 19 / 12 12 / 6 8 / 2 11 / 0 13 / 0 12 / 6 18 / 9 13 / 7 14 / 7 11 / 6 12 / 6 9 / 7 11 / 1 14 / 9 8 / 5 9 / 6 14 / 3 12 / 7 12 / 3 12 / 4 6 / -3 13 / 7 10 / 0 10 / 6 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile oluşturulacak üçlü çalışma grubu ile ilgili açıklamada geldi. Dışişleri'nin açıklamasında ABD'nin taahütlerinin izleneceği ifade edildi.
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