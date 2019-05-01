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Dışişleri Bakanlığı'ndan FETÖ açıklaması

01.05.2019 13:06

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2019 yılı raporunun Türkiye bölümünde yer alan ifadelere ilişkin, "FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.


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