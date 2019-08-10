Dışişleri Bakanlığı o belgeleri ilk kez yayınladı! İşte Atatürk'ün Latin harfleriyle attığı bilinen ilk imzası (Video) 10.08.2019 13:25

"100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı özel yayınla, Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen 1919 yılına ait belgeler, 11. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle Milli Mücadelenin 100. yılında ilk kez kamuoyuna sunuldu. Belgeler arasında Atatürk'ün "Mustapha Kemal Pasha" yazarak Latin harfleriyle attığı bilinen ilk imzanın bulunduğu belge de yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" temasıyla Ankara ve Samsun'da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı sırasında tanıttığı ve AA muhabirinin edindiği özel yayın, Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine dair daha önce hiç yayınlanmamış belgeleri içeriyor.



Özel yayın, Türk milletinin 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde milli iradenin üstünlüğü ve tam bağımsızlığa dair kararlılığını ortaya koyduğu belgeleri gelecek nesillere ulaştırma özelliğini taşıyor.



