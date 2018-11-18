Dışişleri Bakanı'ndan Washington ziyareti öncesi flaş açıklama 17 Kasım 2018, Cumartesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz" dedi.