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Dışişleri Bakanı'ndan Washington ziyareti öncesi flaş açıklama

17 Kasım 2018, Cumartesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika ile olan ilişkilerimizi 20'sinde Washington'a geçerek mevkidaşım Mike Pompeo ile enine boyuna değerlendireceğiz" dedi.


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