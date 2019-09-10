Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ortak devriye açıklaması! (Video) 10.09.2019 12:36

Son dakika haberine göre, ABD ile ortak devriye hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Ama uyarılarımızı da yapıyoruz. ABD Münbiç yol haritasını savsaklamıştır. İkinci bir Münbiç haritası olmaması için uyarımızı yaptık. ABD yine bir oyalama sürecine giriyor." dedi.

Ortak devriye hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Meclüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Ama uyarılarımızı da yapıyoruz. ABD Münbiç yol haritasını savsaklamıştır. İkinci bir Münbiç haritası olmaması için uyarımızı yaptık. ABD yine bir oyalama sürecine giriyor. Terör örgütünden ayrı hareket edemeyen bir müttefik var. ABD terör örgütünden ayrı hareket edemiyor. Bölgen,n temizlenmesi ulusal güvenik meselesidir.ABD'nin sergilediği tavır PKK/YPG yanlısı tavırdır." ifadelerini kullandı.

Çavuoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu süreçte özellikle Rum tarafından sürekli farklı öneriler geldi. Sonuç odaklı bir müzakereye gitmemiz lazım. Bizim için ve Kıbrıs Türkleri için kırmızı çizgiler var. Bizim adada yaptığımız ziyaret kapsamında vurguladığımız budur. Her zaman çözüm istedik. Ama hiçbir şeye yaşanmayan Rum tarafı var. Laf olsun diye müzakereye başlamanın anlamı yok.

ABD ile müzakerelere başladığımız zaman bir ilk adım atıldı. Bir ortak harekat merkezi kurulacaktı. Biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik. Uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. Başta Münbiç yol haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmandan dolayı Münbiç'i savsaklamıştır. Bugün geldiğimiz noktada uyarılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gördük.

Eğer bu iş birliğinden bir iş çıkmazsa biz her türlü hazırlığımızı, planımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl YPG ve DEAŞ'tan bölgeleri temizlediysek bu bölgeleri de temizleriz.

ABD ile çalışmak istedik ama şu an tavırları daha çok YGP/PKK yanlısı bir tavırdır.