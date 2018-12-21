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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye kararı ile ilgili flaş açıklama

21 Aralık 2018, Cuma

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kararı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.


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