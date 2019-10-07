Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması 07.10.2019 11:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.