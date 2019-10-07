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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan operasyon açıklaması

07.10.2019 11:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın Doğusu'na yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Suriye’ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; ''Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız'' dedi.
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