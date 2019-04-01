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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı Mevkidaşı Arreaza ile Görüştü

01.04.2019 14:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile görüştü.


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