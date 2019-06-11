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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milli maç öncesi İzlandalı mevkidaşı ile görüştü

11.06.2019 13:48

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İzlanda'da oynanacak İzlanda - Türkiye maçı öncesi İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin İzlanda Dışişleri Bakanı Thordarson ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takım'ın İzlanda'ya varmasından 3 hafta önce ve seyahatin hemen öncesinde olmak üzere iki kez Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği ve Reykjavik Fahri Başkonsolosu tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havalimanında Türk Milli Takımı'na yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
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