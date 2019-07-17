Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu! Çavuşoğlu: Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi 17.07.2019 17:41

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Erbil'deki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ''Saldırı 3 kişi tarafından düzenlendi. Saldırganların yakalanması için temastayız. Saldırganlar yan masadaki Iraklı 2 kişiye de saldırı yaptı. Biri vefat etti, biri ağır yaralı. İlk akla gelen ihtimal terör saldırısı mı oluyor. Ama hemen yan masada 2 tane Iraklının da saldırıya uğramasının da aydınlatılması gerekiyor. Yoğun çalışmamızı sürdürüyoruz.'' dedi.