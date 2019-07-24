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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alexander Poganshev'u ziyaret etti

24.07.2019 23:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu hastane çıkışı yaptığı açıklamada,"Ameliyattan çıktı şuan yoğun bakım ünitesinde, yarından itibaren sonra odasına çıkabilecek" ifadelerini kullandı.


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