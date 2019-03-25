Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan turizmcilere müjde: Toplantılara başladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan turizmcilere müjde: Toplantılara başladık25.03.2019 13:06
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