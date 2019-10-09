Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye operasyonuyla ilgili flaş açıklama | Videosunu izle 09.10.2019 14:48

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye düzenlenecek operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. ABD ile güvenli bölge konusunda müzakere başlattık." açıklamasını bulundu. Çavuşoğlu, "Başkan Erdoğan'ın Trump'a biz harekâtı başlatacağız" mesajını verdiğini duyurdu ve "Tek hedefimiz bölgedeki teröristler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye düzenlenecek operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Tek hedefimiz teröristler" derken, operasyonla ilgili BM ve Suriye'ye bildirimde bulunulacağını da söyledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

300 binden fazla Suriyeli Kürdü sürgüne gönderdiler, Türkiye'de yaşıyorlar. Bu bölücü bir terör örgütüdür, asıl amacı Suriye'yi bölmektir, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyoruz. Tüm bu sebeplerden buraya operasyon kararı almıştık. ABD Başkanı Trump da bu görüşte olduğunu, çekileceklerini söyleyince bir harekat başlattık. ABD'nin tavrının oyalama olduğunu görünce, Cumhurbaşkanımız Trump'a bizi oyalıyorsunuz, biz kendi başımıza harekat başlatacağız dedi.

Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızdır. Harekatımızı da bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Uluslararası çerçevede Gerek askerlerimiz gerek biz, BM ve Suriye dahil bildirimde bulunacağız. Bu harekat önemli bir harekat olacak. Göçmenlerin de güvenle buraya dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Suriye'nin bütünlüğüne önemli bir katkıda bulunacağız.