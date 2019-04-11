Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un 24 Nisan kararına ilişkin "Bizim için geçerliliği yoktur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a 24 Nisan tepkisi: Geçerliliği yok11.04.2019 16:53
- Son dakika: YSK'da Büyükçekmece görüşmesi ertelendi
- Müge Anlı canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! 11 Nisan Müge Anlı son bölüm izle
- Ataşehir’de feci kaza: Minibüse ok gibi saplandı
- Başkan Erdoğan'dan Sudan'daki Askeri darbe açıklaması
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a 24 Nisan tepkisi: Geçerliliği yok
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kendi yalanına çocuğu alet etti
- Noterde şok görüntü! Kameraya takıldı
- Son dakika: YSK, Büyükçekmece itirazını görüşmeye başladı
- Dmitriy Peskov: S-400'lerin bazı aksamları Türkiye'de üretilebilir
- CHP'de rezaletin ardı arkası kesilmiyor!
- Burkino Faso Cumhurbaşkanı Ankara'da
- Sudan'da darbe! Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir tutuklandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.