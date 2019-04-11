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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a 24 Nisan tepkisi: Geçerliliği yok

11.04.2019 16:53

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un 24 Nisan kararına ilişkin "Bizim için geçerliliği yoktur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız" dedi.


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