Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a 24 Nisan tepkisi: Geçerliliği yok 11.04.2019 16:53

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un 24 Nisan kararına ilişkin "Bizim için geçerliliği yoktur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız" dedi.