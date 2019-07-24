Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması 24.07.2019 14:39

Suriye'de önemli bölge görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. Mutabakata varmamız lazım, artık sabrımız kalmadı." dedi. Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Zor şartlarda bile ülkesini ve doğru olanı savundu." ifadelerini kullandı.