Suriye'de önemli bölge görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. Mutabakata varmamız lazım, artık sabrımız kalmadı." dedi.
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Suriye'de önemli bölge görüşmeleriyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin getirdiği öneriler tatmin edici değil. Mutabakata varmamız lazım, artık sabrımız kalmadı." dedi.
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