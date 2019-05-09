Haberler Web TV Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan vize serbestisi açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan vize serbestisi açıklaması

09.05.2019 17:54

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB'den beklentilerinin Türkiye'ye diğer ülkeler gibi davranılması olduğunu söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları