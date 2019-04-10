Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 için "ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz" derken, F-35'ler konusunda da "F-35 ya da Rusya yapımı uçakları var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 ve F-35 resti!10.04.2019 15:02
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