Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye S-400 ve F-35 resti! 10.04.2019 15:02

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 için "ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz" derken, F-35'ler konusunda da "F-35 ya da Rusya yapımı uçakları var. F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar" ifadelerini kullandı.