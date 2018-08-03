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  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme

03 Ağustos 2018, Cuma

51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki kritik görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

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