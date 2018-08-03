51. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Singapur'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki kritik görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme03 Ağustos 2018, Cuma
- Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşme sonrası ilk açıklama
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo arasında kritik görüşme
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