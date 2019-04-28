Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın yıl sonuna doğru 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Irak'a gideceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Başkan Erdoğan Irak'a gidecek28.04.2019 11:23
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Başkan Erdoğan Irak'a gidecek
- Türkiye IDEF 2019 ile dünyaya şov yapacak! Yerli silahlar görücüye çıkıyor
- Çamlıca Camii'nde tarihi kalabalık! On binlerce vatandaş sabah namazına akın etti
- Sultanbeyli'de yangın paniği! Bir anda alevler içinde kaldı
- Kocaeli'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi 2 kişi öldü
- İmamoğlu'nun yoldaşı Canan Kaftancıoğlu, PKK'lı Sakine Cansız'a terörist diyemedi
- Son dakika: Turistleri taşıtan minibüs Nemrut Dağı’nda kaza yaptı: 12 yaralı
- CHP'den yeni algı operasyonu
- Son dakika: Zeytinburnu sahilinde denizden erkek cesedi çıkarıldı .
- Fenerbahçe ve Trabzonspor kafileleri Ülker Stadı’na geldi
- Ömer Çelik açıkladı: Başkan Erdoğan teke tek görüşecek
- İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Arnavutköy'de yapılan usulsüzlük
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.