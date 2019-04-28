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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Başkan Erdoğan Irak'a gidecek

28.04.2019 11:23

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın yıl sonuna doğru 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Irak'a gideceğini bildirdi.


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