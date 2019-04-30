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Dış ticaret açığı azalıyor!

30.04.2019 10:16

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 geriledi. İhracat yüzde 0,4 arttı, ithalat yüzde 17,8 azaldı.


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