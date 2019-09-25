Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir? 25.09.2019 17:26

Başrolünde ekranların sevilen yıldızı Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman'da, Özçivit'in partneri belli oldu. Çekimleri son hızla devam eden dizide Burak Özçivit'e eşlik edecek ismin Aslıhan Karalar olduğu iddia edilmişti. Ancak Aslıhan Karalar ismi pek beğenilmemişti Nihayet aranan kan bulundu ve Diriliş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri için farklı bir isim daha ortaya çıktı. O isim Özge Törer... Peki Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olacak, Malhun Hatun'u canlandıracak Özge Törer kimdir?

Reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çok yakında ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizide yeni bir gelişme yaşandı.

Başrolde yer alan Burak Özçivit'in partneri için oyuncu seçmeleri devam ederken, anlaşmaya varıldığı söylenen isim izleyicide büyük merak uyandırdı.

SÖYLENEN İSİM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e partner olarak düşünülen kadın başrol oyuncusunun daha önce Aslıhan Karalar olduğu söylenmişti. Bu isim bir çok izleyici tarafından tepki almıştı.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi. Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır.

Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Girdiği Diriliş Osman seçmelerinde yapımcı Mehmet Bozdağ'ı hem yeteneği hemde güzelliği ile büyülemeyi başarmıştır.