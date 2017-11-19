Diriliş Ertuğrul 96. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
18 Kasım 2017, Cumartesi
Diriliş Ertuğrul 96. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı! TRT'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümden ikinci fragmanı da yayınlandı. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde yine heyecan durmayacak! Diriliş Ertuğrul 96. son bölüm ikinci fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz...
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